Ouro encontrado no Iraque é estimado em US$ 500 milhões Num bloqueio rodoviário estabelecido no Iraque, soldados americanos confiscaram o que acreditam ser barras de ouro no valor de US$ 500 milhões, informaram militares dos Estados Unidos nesta sexta-feira. O caminhão levava aproximadamente 2.000 barras de ouro e foi parado pelos soldados num posto de checagem nos arredores de Al-Qaim, uma cidade do noroeste do país, perto da fronteira com a Síria, informou o Comando Central dos Estados Unidos. É preciso testar as barras para confirmar sua autenticidade, prosseguiu o comando central. Duas pessoas foram detidas, mas não se sabe ao certo quem são elas, de onde vêm e de onde as supostas barras de ouro foram retiradas. "Os ocupantes dos veículos disseram aos soldados que receberam o equivalente a US$ 350 para levar o caminhão de Bagdá a Al-Qaim, onde se encontrariam com uma pessoa não identificada", segundo a versão do Comando Central dos EUA. "Foi dito a eles que as barras eram de bronze". O valor das cerca de 2.000 barras de 18kg pode chegar a US$ 500 milhões, dependendo de seu grau de pureza, segundo o comunicado. O caminhão, a carga e as duas pessoas estão atualmente sob custódia do Exército dos Estados Unidos.