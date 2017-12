Outra explosão, e mais 14 mortos na Índia Mais uma explosão foi registrada na região noroeste da Índia, matando outras 14 pessoas. As autoridades ainda não deram detalhes do local e das circunstâncias em que ocorreu a explosão, nem se ela estaria ligada aos quatro atentados ocorridos horas atrás nos estados de Nagaland e Assam, na mesma região. Três bombas explodiram neste sábado na cidade de Dimapur, matando pelo menos 27 pessoas e deixando outras 100 feridas. Nagaland tem cerca de 30 grupos étnicos separatistas. Em Assam, uma explosão matou um homem e as autoridades acreditam que se trate de um atentado ligado aos ocorridos em Dimapur.