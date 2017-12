Outra figura famosa do governo Milosevic é assassinada Quase dois anos após a derrubada de Slobodan Milosevic, Belgrado continua sendo cenário de homicídios de figuras famosas. Desta vez, o alvo escolhido foi o ex-chefe das brigadas antidistúrbios da capital iugoslava - o general Bosko Buha, de 44 anos, que no atual governo se tornou vice-chefe da segurança pública. O assassinato ocorreu às 2h45 (hora local) desta segunda-feira, quando Buha se preparava para pegar seu carro no estacionamento do hotel Jugoslavia - ex-reinado do ex-chefe mafioso Zeliko "Artan" Raznatovic, anteriormente assassinado. Buha foi atingido pelos disparos à queima-roupa feitos por dois pistoleiros que fugiram em seguida em um jipe. Buha é o primeiro expoente de alta hierarquia morto após a chegada ao poder da coalizão governamental Dos. A pista até agora mais confiável é a de que se trata de um crime mafioso e, segundo rumores, Buha - como outros oficiais da era de Milosevic - estaria vinculado ao crime organizado, possivelmente à gangue de Surevin (nome do bairro nas imediações do aeroporto de Belgrado), que é uma das mais poderosas da Sérvia. Alguns especialistas, como o ex-chefe de polícia de Belgrado, Marko Nicovi, destacam que "o próprio Buha dizia saber muito sobre as máfias locais e não excluía que poderia ser uma incômoda testemunha para algumas pessoas hoje no poder". Quer se trate de um crime político ou comum, destacou o responsável pelo comitê de segurança sérvio, Dragan Jocic, próximo ao presidente Vojislav Kostunica, a morte de Buha "é uma questão de Estado". Segundo Jocic, o homicídio "prova que pouca coisa mudou desde os tempos de Milosevic, e não creio que os assassinos sejam encontrados".