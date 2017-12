Outro edifício do complexo WTC desaba parcialmente Um edifício de 54 andares que fazia parte do complexo do World Trade Center desabou parcialmente na tarde de hoje, informou a CNN. O edifício está localizado em uma região denominada Liberty Plaza e sofreu com o impacto da destruição das duas torres gêmeas do WTC. Desabou também, nesta tarde, a última parte que ainda restava em pé da torre sul do World Trade Center, símbolo do poder financeiro norte-americano até a manhã de ontem.