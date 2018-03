Outro jornalista francês é detido no Afeganistão Um segundo jornalista francês, identificado como Aziz Zemouri, foi detido no Afeganistão e entregue a autoridades paquistanesas, informou hoje o jornal Le Figaro. Outro jornalista, Michel Peyard, da revista Paris Match, está sendo mantido preso em território afegão sob acusação de espionagem. De acordo com fontes da embaixada da França em Isalamabad, citadas pelo Le Figaro, Zemouri, jornalista da revista dominical do jornal, está sob custódia da polícia paquistanesa. Ele foi detido no Afeganistão pelo regime do Taleban e entregue a oficiais do Paquistão. Na quarta-feira, Zemouri conseguiu telefonar para a redação em Paris e informar sua situação. Peyard continua aparentemente preso no Afeganistão depois de sua detenção na terça-feira por agentes de inteligência, que o acusaram de ser um espião. Ontem, o presidente Jacques Chirac afirmou que a França está "fazendo todo o possível" para libertar Peyard. Leia o especial