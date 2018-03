Outro líder de protestos contra o Governo em Bangcoc é detido

A Polícia tailandesa deteve neste domingo Chamlong Srimuang, antigo prefeito de Bangcoc e um dos principais líderes da Aliança Popular para a Democracia (APD), cujos seguidores ocupam o recinto da sede do Governo em Bangcoc desde o dia 26 de agosto passado. A detenção de Chamlong ocorre 2 dias depois da detenção de Chaiwat Sinsuwongse, outro líder da Aliança, e poderia desembocar em protestos maciços na capital tailandesa, segundo os analistas. Funcionários da administração local de Bangcoc preparam uma reunião de urgência para avaliar a situação, perante a possibilidade de que as manifestações desemboquem em incidentes. Chamlong, o líder mais importante do movimento junto ao magnata da comunicação Sonthi Limthongkul, pediu aos tailandeses que se unam aos protestos, pouco antes de ser detido num colégio eleitoral, para onde tinha ido votar nas eleições para governador de Bangcoc, realizadas neste domingo.