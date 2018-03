Outro soldado dos EUA é morto no Iraque Um soldado norte-americano morreu e outros dois ficaram feridos em um ataque contra um posto militar na noite desta quarta-feira perto da cidade de Bakuba, 80 km ao nordeste de Bagdá, no Iraque. Segundo o Comando Militar dos EUA, os soldados, que fazem parte da 4ª Divisão de Infantaria, foram baleados por uma arma de pequeno calibre. A região do ataque é conhecida como Triângulo Sunita, onde os muçulmanos sunitas, que apoiam o ex-presidente Saddam Hussein, são maioria. Ao todo, desde o início da guerra no Iraque, 165 soldados dos EUA morreram, 18 a mais que na Guerra do Golfo, em 1991.