Outros 5 corpos são localizados em navio que naufragou na Itália

ROMA - Os mergulhadores dos serviços de resgate italianos localizaram nesta terça-feira, 17, outros cinco corpos entre os destroços do navio Costa Concordia, naufragado na noite da última sexta-feira em águas da ilha de Giglio, segundo confirmaram à Agência Efe fontes da Capitania dos Portos de Livorno (centro da Itália). Com o anúncio, o número de mortos do acidente sobe para 11.

A Unidade de Crise formada depois do acidente com o transatlântico "Costa Concordia" divulgou nesta terça-feira os países das pessoas desaparecidas. São eles: Alemanha, Itália, França, Estados Unidos, Peru, Índia e Hungria. Com os cinco corpos encontrados, o número de desaparecidos diminui para 24.