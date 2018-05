Outros segredos

O Paraguai pediu ajuda aos EUA para interceptar 90% das ligações de celulares no país. As autoridades argumentaram que precisavam grampear os celulares para combater o grupo guerrilheiro Exército do Povo Paraguaio. O pedido foi rejeitado para que os grampos não fossem utilizados contra a oposição.

Prefeito jamaicano apoiou traficante

Um telegrama americano, de setembro de 2009, diz que o prefeito de Kingston, Desmond McKenzie, colaborou durante anos com o barão das drogas Christopher "Dudus" Coke para que ele combatesse a criminalidade, particularmente em seu reduto, no oeste da maior cidade da Jamaica.