Ovelhas se suicidam em aparente fuga de alcatéia Mais de 400 ovelhas pularam para a morte durante o fim de semana no montanhoso sudeste da França em uma aparente tentativa desesperada de fugir de uma alcatéia que as perseguia, informou a polícia local. As ovelhas caíram numa ravina perto do parque nacional de Mercantour no último sábado. Hoje, a polícia queimava as carcaças. Os policiais observaram algumas mordidas de lobo em algumas das ovelhas mortas. Segundo a polícia, não havia o risco de o grupo de ovelhas mortas ter contaminado a água. A Secretaria de Agricultura local iniciou os trâmites burocráticos para ressarcir o dono das ovelhas, que perdeu 406 animais, o que representava quase todo o seu rebanho.