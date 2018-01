Oviedo diz ter autorização de Lula para atuar na política O ex-general golpista Lino Oviedo assegurou que tem a autorização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para participar da política, apesar de sua condição de refugiado no Brasil. O jornal La Nación, de Assunção, reproduziu hoje as declarações de Oviedo a uma emissora de rádio, segundo as quais há oito dias recebeu uma autorização do presidente Lula. "Eu opino na política paraguaia e não na política do Brasil", explicou o ex-militar que tem pendente o cumprimento de uma condenação de 10 anos de prisão pelo fracassado golpe contra o presidente Juan Carlos Wasmosy em 1996. Oviedo foi acolhido no Brasil em dezembro de 2001, durante o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, na condição de refugiado político. O presidente paraguaio, Luis González Macchi, declarou na terça-feira que Oviedo tem a proteção da máfia brasileira, ao anunciar um novo protesto de seu governo contra as atividades políticas do ex-militar no Brasil. Macchi disse que protestará contra o fato de o Brasil por tolerar que Oviedo faça declarações políticas sobre a situação paraguaia. Em suas declarações, o ex-general golpista menosprezou os principais candidatos às eleições presidenciais de domingo no Paraguai. "Nem Pedro Fadul, nem Nicanor Duarte têm o perfil para livrar o Paraguai da fome", disse, acrescentando: "Fadul é um grande usurário, está apaixonado pelo dinheiro; e Duarte é um capo mafioso, metido até a cabeça na corrupção." A última pesquisa de intenção de votos, publicada hoje pelo jornal ABC Color, indicou que Duarte, do governista Partido Colorado, tem a preferência de 39,3% dos eleitores paraguaios. O banqueiro Fadul, do partido Pátria Querida, está em segundo lugar com 29,4% dos votos. Guillermo Sánchez, candidato do partido União Nacional de Cidadãos Éticos (Unace) fundado e presidido por Oviedo, tem apenas 6,1% das intenções de voto.