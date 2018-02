Oviedo fica longe da fronteira com o Paraguai Dois dias após sua passagem por Brasília, onde foi advertido publicamente pelo Ministério da Justiça de que não poderia mais envolver-se em atividades políticas que desestabilizem o governo paraguaio, o ex-general Lino Oviedo voltou a submergir em sua clandestinidade particular, monitorado pela Polícia Federal. Desta vez, entretanto, o militar mantém-se afastado da fronteira para não correr riscos diante da decretação de sua captura internacional pela Justiça do Paraguai. Oviedo está legalmente no Brasil desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou sua extradição, mas seus assessores temem que ele seja seqüestrado na região de fronteira de Mato Grosso do Sul, onde costuma reunir-se com correligionários. Em Foz do Iguaçu, na divisa com Ciudad del Este, centro da rebelião de segunda-feira, o general também não está, de acordo com relatos da PF. Sua localização no Brasil é mantida sob sigilo, tanto pela polícia, quantos pelos assessores pessoais, que alegam motivo de segurança. De acordo com o general, sua cabeça foi posta a prêmio no Paraguai, com recompensa de US$ 3 milhões na mais recente cotação. Por todo lugar onde vai no País, ele está sempre acompanhado de dois "secretários" e, quando é localizado pela imprensa, muda imediatamente de cidade, como ocorreu em Cuiabá, na terça-feira. "Só falta falarem que sou sócio do Osama bin Laden", reclamou na quarta-feira, após deixar o ministério. Oviedo é acusado de estar por trás das recentes rebeliões contra o governo paraguaio. Ele nega envolvimento, embora estivesse participando de várias reuniões políticas com aliados na fronteira. Populista e fluente no guarani, língua típica do Paraguai, Oviedo tem muita popularidade entre os camponeses paraguaios e vinha aproveitando sua presença na divisa entre os dois países para fazer campanha política. Em Ponta Porã (MS), até um comício para 3 mil pessoas foi feito, de onde surgiram as fitas apresentadas pela embaixada para o Ministério da Justiça denunciando sua atividade conspirativa. "Oviedo tem muitos cabos eleitorais por aqui, agentes oviedistas que recebem dinheiro para lhe defender. Ele aproveita a crise paraguaia para difundir um discurso messiânico", disse o escritor e jornalista Douglas Diegues, que vive em Ponta Porã. Após os acontecimentos desta semana, o governo brasileiro prometeu vigiar os movimentos, mas ao contrário do informado, não foi comunicada de sua saída de Brasília. De acordo com o delegado-regional do Paraná, Ademir Gonçalves, "a situação jurídica do general permite o livre trânsito" e "não houve nenhuma determinação para que a polícia o acompanhe de perto". Oviedo só está obrigado a indicar sua residência permanente, que é em Brasília, e uma eventual saída do País, mas em território nacional pode deslocar-se sem aviso prévio. Apesar disso, o Ministério da Justiça assegura que está nos calcanhares de Oviedo. "Ele será monitorado, mas não ostensivamente", disse um assessor.