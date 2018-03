Oviedo morre em acidente de helicóptero no Paraguai O candidato conservador às eleições presidenciais no Paraguai marcadas para abril deste ano morreu em um acidente de helicóptero, informou uma pessoa próxima à família neste domingo. Lino Cesar Oviedo, seu guarda-costas e o piloto morreram no sábado à noite após terem participado de um evento de campanha e voltarem de helicóptero para a capital, Assunção.