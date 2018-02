Oviedo nega ligação com protestos e diz que ama o Brasil O ex-general paraguaio Lino Oviedo disse, ao chegar nesta tarde ao Ministério da Justiça, que está seguro de que continuará no Brasil. "Amo o Brasil, é aqui que vou viver", afirmou, ao entrar para uma reunião com representantes do Ministério da Justiça e Ministério das Relações Exteriores. Segundo Fernando Rasera, assessor de Oviedo, ele não tem interesse em promover um golpe de Estado no Paraguai, porque teria 70% das intenções de voto para a Presidência. "Oviedo não voltará ao Paraguai para fazer política, ele voltará para fazer história", afirmou Rasera.