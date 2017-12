Oviedo promete regularizar sua situação O general paraguaio Lino Oviedo deve permanecer no Brasil e prometeu apresentar ao Ministério da Justiça a documentação para regularizar sua situação dentro de uma semana. A decisão foi tomada após uma conversa dele com o secretário nacional de Justiça, João Benedicto de Azevedo Marques. Oviedo foi chamado ao Ministério para explicar por que ainda não regularizou sua situação junto ao serviço de imigração brasileiro. Como estrangeiro, ele precisa de um visto para permanecer no País, caso contrário pode ser expulso a qualquer momento. Oviedo fugiu do Paraguai em 1999 sob a acusação de ter tentado um golpe de Estado e de ser o mandante do assassinato do ex-vice-presidente paraguaio Luís Maria Argaña. Ele chegou a ser preso no ano seguinte do lado brasileiro da fronteira, mas acabou sendo liberado por meio de um habeas corpus. Depois disso, a Justiça brasileira analisou (e negou) um pedido de extradição do general feito pelo governo paraguaio. A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) foi publicada em maio. Desde então, o general Oviedo permanece ilegalmente no País. ?O processo estava sub judice, por isso não havia o que fazer?, explicou Marques. De acordo com o secretário, Oviedo pode pleitear asilo político ? possibilidade já descartada pelo general ?, pedir visto de trabalho ou visto de estudante. ?Preciso definir com meus advogados que decisão tomar?, disse Oviedo. Além da situação legal, também foi discutida uma reclamação formal feita pelo embaixador do Paraguai, Luiz Gonzalez Arias, ao governo brasileiro sobre a ?má conduta? do general. De acordo com o diplomata, Oviedo ?estaria criando complicações para o governo paraguaio? em razão de críticas violentas que ele estaria fazendo a autoridades paraguaias em comícios realizados em Foz do Iguaçu, na fronteira entre os dois países. O secretário Marques ressaltou que não existe nenhum problema no fato de o general realizar comícios ou reuniões públicas para expressar suas idéias, desde que ele aja conforme a lei brasileira ? ou seja, não faça incitações à violência. ?Fazer comício não é crime. Ele pode reunir paraguaios em um comício. Mas é preciso ter bom senso?, afirmou o secretário.