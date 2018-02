Oviedo recebe ultimato do governo brasileiro O ex-general paraguaio Lino Oviedo recebeu nesta quarta-feira um ultimato do Ministério da Justiça para que não use mais o território brasileiro para atividades políticas que suscitem ameaças à estabilidade política de países vizinhos. De acordo com o ministro Paulo de Tarso Ribeiro, o governo vai monitorar os movimentos de Oviedo e poderá tomar medidas mais drásticas, inclusive sua expulsão do País, se a advertência feita sob forma de notificação não for cumprida. O pedido de visto do ex-general ainda está em análise pela Polícia Federal e poderá ser negado se ficar comprovado seu envolvimento nos distúrbios ocorridos no Paraguai no início da semana. O Ministério da Justiça também deverá solicitar esclarecimentos da Universidade de Cuiabá (Unic) sobre o vínculo que Oviedo teria com a instituição para fazer pesquisas sobre irrigação agrícola - motivo apresentado para solicitar seu visto de permanência. Conforme informado pela Agência Estado, a Unic não possui Departamento de Agronomia e hoje divulgou uma nota na qual diz que apenas aceitou oferecer seus conhecimentos técnicos para os estudos do general, mas "não se comprometeu, em qualquer momento, no sentido de o sr. Oviedo vir a integrar" seus "quadros de pesquisadores". Na verdade, o reitor Altamiro Galindo encaminhou uma carta a Oviedo oferecendo-lhe a estrutura da instituição e elogiando-o pela sua "participação determinante no desenvolvimento de nossa região", mas não imaginava que o documento fosse utilizado formalmente para regularização no Departamento de Estrangeiros. Hoje, Oviedo argumentou que tem "20 convites" semelhantes de outras universidades brasileiras e que está interessado em estudar a questão agrícola como forma de se preparar para governar o Paraguai. Ele negou ter ligação com as rebeliões contra o governo paraguaio e o acusou de ser o verdadeiro "desestabilizador" do país. "A desestabilização é feita por eles mesmos. Se o povo estiver contente, sem fome, e com trabalho e segurança, não será Oviedo que vai desestabilizar", afirmou, em entrevista em sua casa, no Lago Sul, em Brasília. Bronzeado, o ex-general foi indagado repetidas vezes sobre se continuaria participando de comícios como o de Ponta Porã (MS), no qual pregou uma "revolução social, democrática e pacífica" a centenas de camponeses de seu país, mas foi evasivo: "Eles (os representantes do ministério) me deram os artigos da lei que devo obedecer, e meus advogados dirão amanhã o que posso ou não fazer." Líder de uma tentativa de golpe em 1996 contra seu ex-aliado Juan Carlos Wasmosy, Oviedo comparou sua atual proposta de "revolução pacífica" ao que Gandhi fez na Índia e Nelson Mandela na África do Sul. E disse que tentará voltar legalmente ao Paraguai para disputar a eleição presidencial: "Voltarei no dia D e na hora H." Acusado de ser o mentor do assassinato do vice-presidente Luis Argaña, em 1999, Oviedo responde a processos na Justiça paraguaia e teve sua extradição solicitada ao Brasil em 2000. Mas o Supremo Tribunal Federal negou o pedido, considerando o ex-general vítima de perseguição política. Oviedo disse estar sendo ameaçado de morte por seus inimigos no Paraguai. Segundo o diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça, Luiz Paulo Barreto, a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) vão acompanhar de perto a atuação de Oviedo no Brasil. Barreto disse que é grande a probabilidade de seu pedido de visto ser negado.