Ovnis teriam sobrevoado Congresso dos EUA, diz oficial Um oficial do Comando Aeroespacial de Defesa dos Estados Unidos (Norad) informou hoje que objetos não identificados (Ovnis) teriam sobrevoado o Capitólio - sede do Congresso norte-americano - na noite de 26 de julho, obrigando a Força Aérea a mobilizar dois caças F-16 para perseguí-los. "Creio que havia alguns objetos não identificados ali, mas os pilotos dos caças não encontraram nada e retornaram à base. Certamente não eram extraterrestres", disse o oficial. Segundo testemunhas, os Ovnis emitiam ruídos e tinham luminosidade azulada. Controladores de vôo do aeroporto local também teriam notado o aparecimento de objetos estranhos nas telas de seus radares. Foi a segunda suposta aparição de Ovnis sobre Washington. A primeira teria ocorrido em 26 de julho de 1952 - exatamente há 50 anos. Na ocasião, eles teriam sido perseguidos por caças F-24.