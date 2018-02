Paciência, no topo da lista do que falta no Cairo

BEN , HUBBARD, THE NEW YORK TIMES, É JORNALISTA, BEN , HUBBARD, THE NEW YORK TIMES, É JORNALISTA, O Estado de S.Paulo

"Vamos nos livrar desses filhos de cães!", gritou Hifny, de 42 anos, para ninguém em particular, embora todos soubessem que ele se referia ao presidente Mohamed Morsi e seus aliados. Motoristas próximos assentiram com a cabeça.

Uma poderosa confluência de crises engolfa o Egito no momento em que as temperaturas do verão sobem. O mal-estar econômico se espalha pouco antes do Ramadã, a temporada mais dispendiosa do ano para muçulmanos que jejuam durante o dia e celebram à noite.

Por trás da insatisfação, está um presságio de que os protestos planejados para esse fim de semana pela saída de Morsi podem desencadear mais violência e empurrar o país para uma instabilidade política mais profunda.

Os protestos e contraprotestos devem atingir o auge amanhã, aniversário da posse de Morsi como o primeiro presidente livremente eleito do país, embora a oposição diga que permanecerá nas ruas até que ele caia. Famílias se apressam para terminar suas compras para o Ramadã mais cedo, para o caso de as lojas ficarem fechadas.

A polícia tem colocado barreiras para separar as filas por gasolina do trânsito normal e intervém ocasionalmente para impedir fura-filas e trocas de socos. Os motoristas passam o tempo conversando e discutindo com seus vizinhos, tirando soneca e brincando com celulares. Vendedores de jornais fazem um bom negócio.

"Tentamos rir da situação, o que mais podemos fazer?", disse, em um dos congestionamentos, Khalid Shaaban, de 35 anos, enquanto ligava a música e chamava a mulher, a irmã e três filhos para baterem palmas e acompanharem o ritmo.

"No tempo de Hosni Mubarak, sabíamos que as pessoas estavam roubando, mas nunca houve crises como essa", disse, referindo-se a ao presidente deposto em 2011. "Tudo porque o sujeito que está dirigindo o país agora não sabe dirigir."

Alguns acusam os inimigos de Morsi de interferirem nos suprimentos para aumentar o apoio aos protestos. Outros sugerem que o presidente limitou a distribuição para atrapalhar os manifestantes. O ministro do Petróleo, Sherif Haddara, reduziu a importância da escassez, dizendo ter havido um erro técnico no armazenamento.

Quanto aos cortes frequentes de eletricidade, o ministro do Desenvolvimento, Mohamed Ali Beshr, sugeriu que os egípcios sigam o exemplo do premiê Hesham Qandil, que trabalha no calor. "Transpiramos em seu escritório", disse Beshr, uma observação incapaz de aplacar os ânimos. "Ele tira a gravata e não aceita que liguem o ar-condicionado." / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK