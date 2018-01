Paciente do 1º transplante de língua tem alta O receptor de um transplante de língua humana está aprendendo a falar e engolir, um mês depois da operação pioneira, informa o hospital. O paciente, um austríaco de 42 anos, tinha um tumor maligno na língua e parte da mandíbula. Ele passou por uma cirurgia de 14 horas em 19 de julho, na qual sua língua foi amputada e o transplante, executado. Acredita-se que seja o primeiro ser humano submetido a esse tipo de operação. O paciente foi liberado do Hospital Geral de Viena nesta quinta-feira, informa a porta-voz Karin Fehringer. Ele não demonstra sinais de rejeição da língua, que está cicatrizando bem e com boa circulação. ?Embora ainda não possa mover a língua, o paciente já consegue engolir saliva?, disse a porta-voz. Os médicos esperam que o paciente, um ex-fumante que não conseguia mais abrir a boca por causa do tumor, recupere a capacidade de comer e de falar, mas dizem ser improvável que volte as sentir sabores.