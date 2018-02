Paciente em NY 'provavelmente' não tem Ebola, diz médico Um médico do hospital Mt. Sinai, em Nova York, onde um paciente que esteve recentemente no Oeste da África foi internado com suspeita de Ebola, disse ser improvável que o homem tenha, de fato, a doença. Segundo o doutor Jeremy Boal, "provavelmente" o que o paciente tem não é Ebola.