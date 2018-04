Pacientes morrerão se não seguirem para EUA, diz médico

Green lembrou de uma menina de 5 anos, com tétano adquirido a partir de um ferimento menor na perna. Ele afirmou que a garota morrerá em 24 horas, se até lá não tiver um respirador.

Os voos de pacientes graves do Haiti para os EUA foram interrompidos, segundo o jornal The New York Times, por causa de uma disputa entre governos estaduais e o federal sobre quem pagaria a conta da iniciativa.

Green disse que já tem hospitais prontos para receber esses pacientes e culpou "os níveis mais altos do governo dos EUA" por esses voos não ocorrerem. "Isso realmente não é o que a América representa", afirmou.