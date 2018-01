Pacifista israelense é investigado por visitar Arafat Um destacado pacifista de Israel insistiu hoje em ter o direito de se encontrar com Yaser Arafat no quartel-general do líder palestino em Ramallah, na Cisjordânia, uma cidade proibida para os civis israelenses. O ativista Uri Avnery disse não ter pedido permissão às autoridades israelenses, como a lei exige, quando foi para Ramallah no sábado. "Não preciso de permissão para promover a paz", declarou Avnery, um dos primeiros israelenses a se encontrar abertamente com Arafat mais de duas décadas atrás. A polícia, contudo, está investigando a visita do ativista de 80 anos para um possível indiciamento, revelou o porta-voz da polícia Gil Kleiman. Entrar ilegalmente em uma zona restrita como Ramallah é uma contravenção, e como Avnery infringiu pela segunda vez a lei, ele pode ser sentenciado a dois anos de prisão se condenado, disse Kleiman. Israelenses são proibidos de visitar áreas sob o comando palestino, onde geralmente homens armados atacam carros de israelenses que se aventuram pelos locais. Avnery encontrou-se com Arafat em 1982, quando o líder palestino estava sob a mira de Israel em Beirute, no Líbano. Arafat retornou aos territórios palestinos em 1984, mas Israel tem tentado marginalizá-lo nos últimos anos, acusando-o de ser um obstáculo à paz e responsabilizando-o indiretamente por ataques terroristas.