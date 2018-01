Pacifistas burlam vigilância e entram na Basílica Um grupo de dez pacifistas burlou, nesta quinta-feira, o cerco à Basílica da Natividade, em Belém, onde poucas horas antes um palestino havia morrido e dois outros ficado feridos pelas tropas israelenses que rodeavam o templo. Enquanto o enviado do Vaticano, cardeal Roger Etchegaray, se reunia em Jerusalém com o presidente israelense, Moshe Katzav, para pedir-lhe a restituição da basílica "a Deus e aos crentes", na Praça da Manjedoura, em Belém, soldados abriram fogo contra três palestinos que saíam da igreja. Um deles morreu e dois ficaram feridos, mas o exército israelense alegou que estavam armados e eram uma ameaça para seus soldados. Belém é o único lugar da Cisjordânia que permanece sob assédio israelense, após o governo do primeiro-ministro Ariel Sharon declarar o fim, nesta quarta-feira, da operação "Muralha de Defesa", nos territórios palestinos, iniciada em 29 de março passado. Na semana da Páscoa ortodoxa, este último ataque ocorreu poucas horas depois de outro confronto que causou um incêndio em algumas dependências do mosteiro franciscano e do convento ortodoxo grego no complexo da basílica. Segundo os palestinos, o fogo foi provocado por bombas de sinalização lançadas pelo exército israelense. Para os israelenses, que de início haviam acusado os palestinos de incêndio doloso, será preciso investigar o episódio. Apesar de o nível de tensão continuar altíssimo em Belém, dez pacifistas do Movimento de Solidariedade Internacional conseguiram enganar os soldados e entrar na basílica levando comida e medicamentos. Os ativistas, que se tornaram as primeiras vozes independentes na área, definiram como "dramática" a situação dos aproximadamente 160 palestinos ali refugiados desde 2 de abril. No interior da basílica está uma fotógrafa do jornal americano Los Angeles Times. Os militares detiveram outros 13 pacifistas na Praça da Manjedoura. O cardeal Etchegaray foi um dos primeiros hóspedes de Arafat, que, nesta quinta-feira, recobrou a liberdade de movimentos após um mês de total assédio israelense ao QG da Autoridade Nacional Palestina (ANP) em Ramallah. Antes do encontro - de 40 minutos - com o enviado do papa João Paulo II, Arafat dissera que queria dirigir-se o mais rápido possível a Belém. Acusou os soldados israelenses de serem "terroristas, nazistas e racistas". O governo de Israel anunciou que a operação em Belém continuará enquanto não for solucionado o problema da basílica, onde - sustenta - se refugiam vários "terroristas" procurados pela Justiça. Israel exige que eles sejam processados ou exilados, mas a ANP rejeitou as duas opções e propôs que os assediados sejam transferidos para a Faixa de Gaza. As negociações sobre este ponto estão estancadas desde domingo passado devido à continuidade das agressões ao edifício e à falta de comida e medicamentos. A diplomacia do Vaticano busca uma solução similar à encontrada em Ramallah, cuja base foi a transferência de seis palestinos buscados por Israel do QG de Arafat para uma prisão palestina em Jericó sob a supervisão de guardas americanos e britânicos. Desde a noite desta quarta-feira, os seis palestinos, que estiveram um mês sob cerco em Ramallah, ao lado de Arafat, se encontram em Jericó, na Cisjordânia. A transferência deles permitiu a libertação de Arafat.