Pacifistas planejam campanha telefônica contra a guerra Uma coalizão de grupos contrários a uma eventual guerra dos Estados Unidos contra o Iraque telefonará e enviará mensagens por correio eletrônico e fax para a Casa Branca e o Congresso, na próxima semana, com o objetivo de pressionar e obter a atenção dos líderes políticos. "Na semana passada, nós marchamos pelas ruas", disse o ex-deputado democrata Tom Andrews, diretor nacional do grupo Vença Sem Guerra, em entrevista coletiva. "Na próxima semana, levaremos nossa causa ao alto escalão de Washington." Os organizadores da "marcha virtual" sobre Washington estão pedindo a seus simpatizantes que telefonem e enviem faxes ou e-mails aos senadores de seus Estados e à Casa Branca, durante o horário comercial, em 26 de fevereiro. O grupo também revelou um novo anúncio de televisão com o ator Martin Sheen, que faz o papel do presidente Josiah Bartlet no seriado de TV "The West Wing". No anúncio, que começará a ir ao ar na quinta-feira, Sheen pede aos norte-americanos que participem da "manifestação virtual". "Nossa mensagem a Washington será clara", diz Sheen no anúncio. "Não invada o Iraque. É possível conter Saddam Hussein sem matar pessoas inocentes, sem abandonar a guerra ao terrorismo e sem colocar todos nós em risco."