Pacote-bomba explode em quartel da polícia italiana Um pacote-bomba explodiu em um quartel da polícia na cidade italiana de Perugia, ferindo três policiais, informaram autoridades e veículos de comunicação locais. O atentado ocorre em meio a uma série de ações similares registradas durante os últimos meses na Itália. Sem entrar em detalhes, oficiais da polícia de Perugia, cerca de 130 quilômetros ao norte de Roma, comentaram que o pacote-bomba explodiu e deixou alguns feridos. O pacote foi enviado a uma mulher em Perugia. Quando abriu a correspondência dentro de uma lanchonete, a destinatária notou fios saindo do pacote. Ela chamou então a polícia, que levou o artefato para análise. A agência de notícias Apcom informou que a bomba explodiu dentro do quartel, três policiais ficaram feridos e foram atendidos em um hospital local, apesar de aparentemente dois deles não terem sofrido ferimentos graves. Fontes hospitalares não revelaram as condições das vítimas.