Pacote-bomba mata 1 e fere 7 em shopping Pelo menos uma pessoa morreu e sete ficaram feridas ontem na explosão de um pacote-bomba num shopping center lotado em Kidnapawan, no sul das Filipinas, disse a polícia local. Esse foi o segundo atentado ocorrido em dois meses na cidade, que fica na Província de Cortabato do Norte, e nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. A presidente filipina, Gloria Macapagal Arroyo, tinha prevista uma visita à cidade na próxima semana.