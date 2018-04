Pacote-bomba no Reino Unido poderia derrubar avião

O Reino Unido acredita que não era o alvo da bomba porque os responsáveis pelo explosivo não tinham como saber qual seria a rota do avião e, segundo May, não há informações indicando um ataque iminente ao país. Autoridades dos EUA temiam que as descobertas fossem o prelúdio de uma série de ataques terroristas.

Após a descoberta do pacote-bomba, o Reino Unido proibiu a movimentação de todas as cargas aéreas desacompanhadas vindas do Iêmen, mas não elevou o nível de probabilidade de ataque terrorista - atualmente em "severo".

Neste sábado, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, conversou com o presidente dos EUA, Barack Obama, e com o presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, sobre o atentado, afirmou uma porta-voz. As informações são da Dow Jones.