Pacote de Obama deve impor restrições ao sistema financeiro O plano de resgate que será divulgado esta semana pela administração do presidente Barack Obama deve impor restrições ao sistema financeiro e dar alívio aos proprietários de imóveis, dizem analistas. O "plano de estabilidade financeira" que será anunciado pelo secretário do Tesouro, Timothy Geithner, deverá reformular o plano anterior, de US$ 700 bilhões, estruturado para evitar falências e permitir que a liquidez voltasse aos mercados. "O secretário Geithner irá discutir a estratégia do governo Obama em fortalecer nossa economia através de uma injeção de liquidez para as famílias e para os negócios, ao mesmo tempo em que irá impor novas medidas e condições para fortalecer a contabilidade e transparência em como os recursos gerados através de pagamento de impostos são gastos", informou, em nota, o escritório do secretário. Segundo o Wall Street Journal, o plano irá dar recursos para o setor financeiro mas com regras mais duras desta vez. Para aliviar os proprietários de imóveis, o plano tem propostas de regras nacionais que modifiquem a forma de empréstimos hipotecários, além de introduzir uma forma de calcular o valor dos imóveis que estão com problemas de inadimplência para ajudar as negociações.