Pacote suspeito é achado em hotel de Obama em Berlim A polícia de Berlim investiga o conteúdo de um pacote suspeito encontrado no hotel onde o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, está hospedado na cidade. Bernhard Schodrowski, porta-voz da polícia berlinense, disse que o Hotel Adlon foi isolado hoje para que agentes do esquadrão antibombas analisassem o pacote. Não estava claro se Obama encontrava-se no hotel no momento em que o pacote foi encontrado. O presidenciável democrata desembarcou na manhã de hoje em Berlim e reuniu-se com a chanceler Angela Merkel na sede do governo alemão.