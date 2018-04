Pacote suspeito fecha estação de metrô em Washington Um pacote suspeito estava atrapalhando os usuários do metrô de Washington que se dirigiam ao Capitólio por volta das 13 horas (horário de Brasília), já que a polícia bloqueou a saída da estação Capitol South. A polícia do Capitólio controlava também a área onde as pessoas podiam caminhar do lado de fora da estação da manhã de hoje.