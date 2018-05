Pacote suspeito no metrô de Roma continha cimento

Maurizio Mezzavilla, chefe da força policial Carabinieri em Roma, disse ontem que o pacote foi feito por "um especialista" e poderia ser uma espécie de aviso. O jornal Corriere della Sera afirmou em editorial que o pacote suspeito "poderia ter o objetivo de criminalizar aqueles que protestam". Estudantes tomaram as ruas da Itália hoje para protestar contra o governo, em meio a uma forte presença policial. Há uma semana, violentos confrontos em Roma deixaram quase 200 feridos.

O pó contido dentro dos canos de metal encontrados no pacote foi analisado por cientistas da polícia na noite de ontem, segundo a imprensa italiana. Após o exame, concluiu-se que havia cimento no pacote, e não pólvora como chegou a ser dito por funcionários do metrô e investigadores. A bomba falsa foi encontrada perto da estação de Rebibbia, no nordeste de Roma, após os últimos passageiros deixarem o vagão que fazia o trajeto da Linha B, vindo do centro da capital italiana. As informações são da Dow Jones.