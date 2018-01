Pacotes de ajuda dos EUA são vendidos no Afeganistão Uma multidão excitada disputava hoje uma chance para comprar os pacotes de ajuda alimentícia dos EUA no principal bazar de Herat. "Estou muito curioso para comprar porque isso é muito bom para o corpo, saudável e fresco", disse Haidi, um garoto de 13 anos que usa apenas um nome. Centenas de pacotes com os dizeres "comida presenteada pelo povo dos Estados Unidos da América" e decorados com bandeiras norte-americanas foram lançados de aviões em uma área próxima à uma vila nas redondezas de Herat. Os pacotes, recheados com alimentos - tais como carne enlatada, arroz, frutas e manteiga de amendoim -, são destinados à ajuda humanitária. É difícil, no entanto, evitar que comerciantes tirem vantagem. Cada embalagem é vendida por cerca de um dólar. Leia o especial