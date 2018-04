Pacotes suspeitos em aeroportos colocam EUA e Grã-Bretanha em alerta

Os pacotes teriam chegado em aviões de carga

Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha emitiram nesta sexta-feira alertas de segurança depois que pacotes suspeitos foram encontrados em aeroportos dos dois países.

A polícia americana está investigando dois aviões de carga que pousaram nas cidades de Newark e Filadélfia, no leste do país. A polícia britânica confirmou relatos de que um pacote suspeito foi encontrado no aeroporto de East Midlands.

Segundo informações da rede de TV americana CNN, autoridades americanas foram alertadas depois da descoberta de um cartucho de impressora suspeito em um vôo proveniente do Iêmen rumo a Chicago, que fez uma escala na Grã-Bretanha.

Testes iniciais, no entanto, teriam descartado a presença de explosivos.

A Transportations Security Administration (TSA, órgão responsável pela segurança no transporte nos Estados Unidos) disse que está monitorando os relatos de objetos suspeitos.

Os dois aviões com objetos suspeitos pousaram em segurança nos Estados Unidos e foram levados para inspeção.

"Por precaução, os aviões foram levados para um local remoto, onde estão sendo inspecionados por agentes da lei", diz uma nota da TSA. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.