Pacto com Rússia causa briga em Parlamento ucraniano

O acordo gerou grande controvérsia na Ucrânia, uma ex-república soviética que está na zona de influência russa. O pacto consolidado representa a maior aproximação do país com a Rússia desde a eleição do presidente Viktor Yanukovych, em fevereiro. O acordo foi ratificado por 236 parlamentares, dez votos a mais que o necessário para aprová-lo.

Milhares de ucranianos protestaram nas proximidades do Parlamento. A oposição, liderada pela ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko, qualificou o pacto como uma traição aos interesses nacionais. Yanukovych também já enterrou as pretensões anteriores da Ucrânia de entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Essa era uma meta do antecessor dele, Viktor Yushchenko, visto como mais pró-Ocidente.

Em troca do acordo, a Ucrânia receberá um grande desconto no gás importado da Rússia até 2019. O governo local afirma precisar muito desse incentivo para reativar a economia do país, cujo Produto Interno Bruto (PIB) despencou 15% no ano passado. As informações são da Dow Jones.