Padre acusado de abuso nos EUA se declara inocente Um padre católico já afastado de suas funções sacerdotais se declarou inocente das acusações de abuso sexual de um menor. Sua fiança foi fixada pela Justiça em US$ 750.000, em dinheiro. O alto valor da fiança no caso do padre Paul Shanley deve-se, segundo a promotoria, ao fato de ele ter estado recentemente no exterior e poder fugir. O advogado do religioso, Frank Mondano, disse que Shanley não tem nem os recursos nem a intenção de deixar o país, indicando que ele vivia na Califórnia e tem familiares e amigos em Massachusetts. A juíza Dyanne Klein ordenou que Shanley lhe entregasse seu passaporte e evitasse qualquer tipo de contato com meninos menores de 16 anos. Shanley foi detido na sexta-feira em San Diego, várias semanas após a polícia ter começado a procurá-lo. Foi enviado de volta a Massachusetts na segunda-feira, sob estritas medidas de segurança. Shanley é um dos vários sacerdotes no centro de um escândalo por abuso sexual contra menores católicos em Boston, onde se multiplicaram os pedidos para que o cardeal Bernard Law renuncie à chefia da arquidiocese. O defensor de Shanley havia pedido sua liberdade condicional, alegando que seu cliente jamais foi condenado por qualquer acusação. Os promotores alegam que Shanley obrigava sua vítima, que agora tem 24 anos, a faltar às aulas de educação religiosa na paróquia de San Juan em Newton, Massachusetts, e o violava em diferentes locais - entre eles a sacristia, o banheiro e o confessionário. Os abusos se repetiram de 1983 a 1990, quando a vítima tinha entre seis e 13 anos. A vítima se apresentou nas últimas duas semanas, depois de ler notícias sobre o caso Shanley. Temendo que Shanley fugisse do país, a polícia o deteve na semana passada. Documentos apresentados perante um tribunal civil por outra suposta vítima do religioso revelam que as autoridades da arquidiocese estavam a par de dezenas de denúncias contra Shanley, mas se limitavam a transferi-lo de paróquia em paróquia. A arquidiocese não avisou a paróquia de San Bernardino quando Shanley se mudou para lá, em 1990. Os documentos também revelam que as autoridades eclesiásticas sabiam que Shanley defendia relações sexuais entre homens adultos e meninos, e que sofria de uma doença sexualmente transmissível. Shanley se aposentou de suas funções sacerdotais em 1993 e servia como voluntário no departamento de polícia de San Diego, na Califórnia, até ser afastado depois de virem a público as acusações contra ele.