Padre acusado de pedofilia se suicida nos EUA Um sacerdote católico acusado de pedofilia se enforcou em um hospital psiquiátrico nos Estados Unidos, onde havia sido internado em observação depois de ter sido suspenso da igreja. O padre Alfred Bietighofer, de 64 anos, foi encontrado ontem à noite por uma enfermeira suspenso por uma corda que estava enrolada em seu pescoço e presa ao teto de seu leito no St Luke´s Institute, um centro psiquiátrico católico situado em Silver Springs, nas redondezas de Washington. Bietighofer não é o primeiro padre a cometer suicídio por causa do escândalo sexual que se abateu sobre a Igreja Católica dos EUA. No mês passado, o sacerdote Don Rooney, de 48 anos, pároco em Cleveland (Ohio), se matou com um tiro depois de ter sido acusado de abusar sexualmente de uma menina. A notícia sobre o suicídio em Silver Spring caiu como uma bomba nos ambientes religiosos norte-americanos. O monsenhor William Lori, responsável pelo afastamento do sacerdote, disse hoje à rede de televisão CNN que, "depois de tantas indecisões", é hora de a Igreja Católica americana "pegar o touro à unha". Monsenhor Lori, que é bispo de Bridgeport, em Connecticut, é o único prelado que durante a atual crise atuou sem demasiado acatamento, como pede o Vaticano. Ele expressou tristeza pelo suicídio, mas explicou que as acusações contra o padre eram "verdadeiras" e que era necessário tomar medidas imediatas. "É uma situação terrível, mas não podemos ficar para trás. Devemos enfrentar a crise da Igreja com honestidade, decisão e fé".