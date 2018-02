Padre alemão é investigado por suposto abuso sexual de menores Promotores alemães abriram uma investigação contra um padre católico alemão acusado de abusar sexualmente de garotos, informaram autoridades locais nesta segunda-feira. Depois de a revista Der Spiegel ter publicado as acusações em uma reportagem, autoridades eclesiásticas da diocese de Mainz disseram que o padre foi suspenso. Haverá ainda uma investigação interna, cujos resultados serão informados à promotoria. Ger Neuber, porta-voz da promotoria em Darmstadt, disse que as autoridades iniciaram as investigações após o recebimento de uma notificação da diocese na semana passada.