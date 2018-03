Padre chileno condenado a 12 anos por abuso sexual Um padre católico da capital chilena foi condenado, nesta terça-feira, a 12 anos de cadeia por abusar sexualmente de dez meninas. A juíza Rosa Maria Pinto sentenciou o padre Jose Andres Aguirre, de 45 anos, a pagar 50 milhões de pesos (US$ 70.000) como compensação a duas das vítimas, cujas famílias exigiram indenização. Uma das vítimas deu à luz um menino. A sentença, da qual ainda cabe apelação, diz que a Igreja em Santiago terá de arcar com o dinheiro, se o padre não puder fazê-lo. Aguirre foi expulso da Igreja de Santiago, para a qual trabalhou em diversas escolas para meninas, onde a maioria dos abusos teve lugar. O caso Aguirre é um dos mais escandalosos a envolver membros do clero católico no Chile, e levou o cardeal-arcebispo de Santiago, Francisco Javier Errazuriz, a fazer um apelo por perdão em cadeia nacional de TV, em 2002.