Padre é assassinado na Colômbia O padre Hilario Arango foi morto a tiros na noite desta quinta-feira em frente a igreja onde acabara de realizar uma missa. Segundo testemunhas, assim que saiu da igreja dois homens mascarados apareceram e disparam seis tiros contra o padre. Arango era conhecido por seus discursos contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O general Luis Alfredo Rodríguez, comandante da polícia metropolitana de Cali, a 300 km de Bogotá, disse que vai investigar se há alguma relação entre os discursos de oposição da vítima e os guerrilheiros das Farc. A polícia perseguiu um suspeito, que acabou morrendo. Segundo a polícia, o morto era um dos assassinos. Arango colaborava com a igreja de Cali, mas era da paróquia de Jamundi, um povoado a poucos quilômetros da capital colombiana. Em março deste ano, o bispo da mesma cidade, Monseñor Isaías Duarte Cancino, foi morto a tiros por dois pistoleiros quando saía de um casamento coletivo no bairro de Água Branca.