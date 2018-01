Padre é condenado à prisão por criticar regime no Vietnã O sacerdote católico Nguyen Van Ly, de 60 anos, foi condenado nesta sexta-feira, 30, a oito anos de prisão por "propaganda contra a República Socialista" do Vietnã. Outros quatro vietnamitas também foram condenados pelo mesmo crime e pela formação de um partido político ilegal. "Foi um julgamento comunista e com justiça comunista. A lei da selva!", gritou o padre no começo da sessão. Depois do protesto, um guarda tapou a boca do réu, que foi retirado da sala. O julgamento durou apenas um dia. Nguyen Phong, de 32 anos, condenado a seis anos de prisão, negou ter fundado o Partido Progressista e prometeu continuar a luta democrática "pelo bem da nação e do povo do Vietnã". Um assistente do sacerdote, Nguyen Binh Thanh, de 55 anos, foi condenado a cinco anos. Os acusados foram detidos no mês passado. Na casa do sacerdote, em Hue, a Polícia apreendeu um computador e documentos. Ly esteve preso entre 1983 e 1992. Nove anos mais tarde voltou a ser detido, julgado e condenado a 15 anos de prisão por "atacar a união nacional", de acordo com o artigo 87 do Código Penal. Há dois anos, ele se beneficiou de uma anistia. Os promotores argumentaram que "seu crime prejudica a segurança nacional e suas ações servem às forças hostis e reacionárias do exterior, contra o Governo do Vietnã".