Padre é detido por abusar sexualmente de menor nos EUA Um padre católico foi detido por abusar sexualmente de um menino de 12 anos, informou hoje a procuradoria do distrito nova-iorquino de Queens. Caso seja considerado culpado, Peter Kiare, de 41 anos, poderá ser sentenciado a uma pena de até um ano de prisão. O suspeito, que está sendo mantido incomunicável em uma cela, não solicitou ainda o auxílio de um advogado, disseram autoridades. Segundo uma fonte próxima ao caso, que pediu anonimato, Kiare é membro de uma ordem religiosa chamada Padres do Espírito Santo com base na República da Irlanda. Ele viajou a Nova York, do Quênia, no último dia 11 para pregar e levantar fundos para a sua congregação. De acordo com a fonte, Kiare estava pregando na Igreja St. Mary, em Woodside, quando se tornou amigo da família do menino. Ele foi preso ontem à tarde em uma residência para padres em Long Island City. O caso permanecerá em segredo até que o suspeito seja oficialmente acusado.