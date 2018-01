Padre é detido por plantar maconha em dependência de igreja Um padre foi detido na última quarta-feira por plantar maconha no alojamento de uma igreja na cidade de Barberton, no Estado americano de Ohio. Segundo a polícia, o reverendo Richard A. Arko, de 40 anos, da Igreja Príncipe da Paz, plantava a droga em um quarto vago localizado próximo ao seu. Foram confiscados 35 vasos com a planta, que tinham entre 15 cm e 1,2 m de altura, junto a luzes especiais, aparelhos de purificação de ar e livros ensinando a plantar. Foram apreendidos também dois saquinhos plásticos com a droga já preparada. Jensen J. Powell, de 24 anos, foi detido junto com o padre. De acordo com a polícia, o religioso e o jovem também foram acusados por tráfico de maconha.