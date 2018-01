Padre e mulher tentam suicídio juntos; ela sobrevive Um padre morreu e sua acompanhante, uma jovem universitária, está em estado grave depois que ambos se jogaram do sexto andar de um edifício por razões sentimentais, informa a imprensa chilena. Residentes do edifício disseram a emissoras de TV de Santiago que o casal discutiu antes de se lançar à morte. A jovem foi identificada como Ester Morcho Carrión, uma estudante de Veterinária de 24 anos, e o padre era Javier Aliz Chandía, de 45 anos. Uma testemunha disse que a jovem saltou primeiro. Alguns minutos depois foi a vez do sacerdote se jogar. Segundo a polícia, a universitária deixou uma carta, cujo conteúdo não foi revelado.