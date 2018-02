Padre é preso por embriaguez acompanhado de menor O padre José Rodrigues dos Santos, 31 anos, da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Patos, no sertão da Paraiba, foi preso e autuado em flagrante na noite de anteontem em São José do Egito, sertão pernambucano, por estar dirigindo embriagado e por fornecer bebida a um menor de idade que o acompanhava. Segundo o delegado do município, Antônio Júnior, em seu depoimento, A.F.O., 16 anos, disse ser garoto de programa e que recebia entre R$ 30,00 e R$ 40,00 por semana do padre por encontros amorosos que se realizariam desde o final do ano passado na zona rural do município de Teixeira, a 30 quilômetros de Patos. Desta vez, eles teriam ido passear em São José do Egito, a 60 quilômetros de Patos, em um Fiat Uno pertencente à diocese daquele município. Estavam acompanhados de outro padre, João Batista dos Santos Silva, 29 anos, da paróquia de Tavares (PB) e de J.I.O., 18 anos, primo de A.F.O. Eles foram descobertos porque o padre José perdeu o controle da direção e subiu numa calçada. Depois de pagar fiança, o padre foi liberado. O delegado encaminhou as informações sobre a suposta corrupção de menores para a polícia civil e o Ministério Público de Teixeira, onde moram os adolescentes.