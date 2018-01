Padre envolvido em escândo sexual é preso nos EUA O padre católico Paul Shanley, um dos envolvidos no escândalo de abuso sexual contra meninos, em Boston, foi preso hoje em San Diego. Uma das possíveis vítimas, agora com 24 anos, formalizou uma queixa na Procuradoria de Middlesex, acusando o padre de tê-lo violado entre os anos de 1983 e 1990, na paróquia de St. Jean, em Newton, no subúrbio de Boston. Paul Shanley foi o centro do escândado contra a arquidiocese de Boston. Segundo documentos divulgados há um mês, funcionários da igreja descobriram que ele teria assistido, em 1978, a uma reunião na qual teria sido criada a ?Associação para o Amor entre os Homens e Meninos dos Estados Unidos?. Shanley foi ordenado sacerdote em 1960 e trabalhou em Boston com jovens problemáticos. Ele 70 anos e está aposentado, vivendo em San Diego, desde 1990, quando foi transferido.