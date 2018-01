Padre inglês é condenado por ter 30 mil fotos pornográficas de crianças Um veterano sacerdote católico que possuía mais de 30 mil fotos e imagens pronográficas de crianças armazenadas em vídeos e no computador foi condenado hoje a prisão na Inglaterra. O reverendo Michael O´Kelly, de 47 anos, coordenador religioso em Reading, já havia sido considerado culpado por uma acusação de fazer fotos indecentes de uma criança entre junho de 1997 e outubro de 2000. O´Kelly, que está em tratamento em um hospital de Epsom, no sul da Inglaterra, foi colocado sob supervisão por seis anos - tempo durante o qual as autoridades irão monitorar seu comportamento - e defintivamente proibido de voltar a trabalhar com crianças. O tribunal real de Reading também ordenou que seu nome fosse colocado no registro nacional de criminosos sexuais. Os promotores disseram que as imagens de crianças - encontradas em vídeos, revistas e disquetes de computador - também envolviam relações sexuais com animas e eram "degradantes e perturbadoras". A polícia deteve O´Kelly em outubro na residência que ele dividia com outro sacerdote em Tilehust, perto de Reading, após uma longa investigação sobre seu comportamento. Ao proferir a sentença, o juiz Stanley Spence disse que o caso de O´Kelly "é realmente uma tragédia". O sacerdote relatou à polícia que ele gastava mais de 1.500 libras (US$ 2.200) por mês de telefone por passar horas em bate-papos na Internet pesquisando imagens pornográficas de menores na rede eletrônica.