Padrinho incendeia casa de recém-casados O padrinho de um casal recém-casado foi sentenciado a nove anos de prisão, após incendiar a casa da noiva durante sua lua-de-mel. Joseph T. Overton, foi considerado culpado em outubro por incêndio criminoso e confecção de explosivos. Overton foi sentenciado na quarta-feira, e condenado a pagar o seguro da casa. A residência está sendo reconstruída. Overton foi padrinho no casamento de Anthony e Shannon Williams, dois dias antes da explosão, em abril do ano passado. Anthony disse que ele e Overton haviam discutido um ano antes do incêndio, após ele ter contado à noiva de Overton que o amigo a estava traindo. Mas eles haviam se reconciliado, ele disse, e Overton brindou ao casal no casamento deles. Williams disse estar satisfeito com a sentença. "Ele se arrependeu pelo o que fez, eu sei que sim", disse. O juiz Von Piersall poderia ter sentenciado Overton à prisão perpétua. O promotor pedia 20 anos de prisão.