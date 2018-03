''''Pagar dívida externa não é a prioridade'''' Entrevista com Rafael Correa, presidente do Equador O sr. falou em não pagar ou reestruturar a dívida externa do Equador. Qual é seu plano quanto a isso? Pagaremos a dívida externa enquanto a situação financeira de nosso país permitir. Se não tivermos dinheiro suficiente para pagar os encargos sociais no Equador, salários etc., e ao mesmo tempo pagar a dívida externa, nossa prioridade ética e técnica é muito clara. Primeiro, tentar atender às necessidades nacionais; depois, a dívida externa. Para criar empregos, vocês não têm de atrair investimento estrangeiro direto? Neste momento, o Equador não tem financiamento externo. Temos economias nacionais e públicas suficientes para buscar esses financiamentos com o objetivo de iniciar o processo de crescimento e criação de empregos. Não seria mais sensato atrair capital estrangeiro em vez de gastar a poupança pública? Não estamos recusando o investimento estrangeiro. Se o investimento estrangeiro quiser entrar, será bem-vindo, mas temos nossas economias. Afirma-se que a Assembléia Constituinte vai tornar o Executivo do Equador mais forte. O sr. confirma isso? Em nosso país, o Poder Executivo é muito fraco. O Executivo precisa de mais poder para garantir estabilidade e liderar o Equador. Por que o sr. disse que não renovaria o contrato com os EUA para sua permanência na base de Manta em 2009? Você me pergunta por que não. Eu lhe pergunto: Por que "sim"? Porque ela é usada para vôos de vigilância antidrogas? O Equador não é um produtor de drogas e temos tido muito sucesso em nossa luta antinarcóticos. Assim, por que instalar uma base militar estrangeira em nosso país? O sr. permitirá que companhias estrangeiras financiem refinarias no país? Elas são bem-vindas como proprietárias dessas refinarias? Elas são bem-vindas, mas estamos contando, em primeira instância, com nossas próprias economias. Nossa preferência é a de que os negócios relacionados a recursos não renováveis, como gás e petróleo, sejam de propriedade do Estado ou de empreendimentos públicos. Por que o sr. defende o confisco dos campos petrolíferos da (companhia americana) Occidental? Por que eles violaram o contrato 52 vezes, violaram nossa lei. Eles acreditam que ainda somos uma colônia. Qual é a prioridade de seu governo? São as reformas constitucionais que criem uma verdadeira democracia.