Páginas do Google e do Hotmail são bloqueadas As páginas do Google e do Hotmail estavam bloqueadas ontem no Irã. Em vez de mensagens do governo, que em geral alertam para o conteúdo "inadequado" dos sites "proibidos" para quem tenta acessá-los no país, os internautas que clicavam no buscador ou no servidor de correio eletrônico recebiam apenas notificações de falhas de conexão.