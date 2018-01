Pai da bomba atômica paquistanesa está sendo investigado Abdul Qadeer Khan, considerado o pai da bomba atômica paquistanesa e homem de confiança do presidente Pervez Musharraf, está entre os cientistas investigados por possível colaboração clandestina com o programa nuclear do Irã. Khan e outros 30 cientistas paquistaneses vêm sendo interrogados pelos serviços secretos paquistaneses sob supervisão de agentes americanos da CIA. Dois altos executivos da Khan Research Laboratories, empresa de Khan, também estão prestando depoimento.